Литва, Латвия и Эстония подготовили новый пакет санкций против пособников режима Лукашенко 2 25.03.2021, 12:56

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Фото: LETA.LV

Новые ограничительные меры могут вступить в силу уже сегодня.

Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против белорусского режима, и сегодня будет опубликован список еще 118 сторонников режима, подпадающих под национальные санкции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы.

Науседа заверил, что Литва вместе со странами Европейского Союза продолжит работу по освобождению задержанных политических заключенных, прекращению репрессий и демократическим выборам. Освобождение политических заключенных — главный приоритет для западных государств, который активно реализуется путем санкций против режима и его сторонников.

— Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель, — сказал президент Литвы.

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