Швейцария готовит «паспорт вакцинации» до лета

Швейцария готовит «паспорт вакцинации» до лета2
- 25.03.2021, 12:58
Документ будет защищен и признан на международном уровне.
Швейцарские власти заявили, что планируют к лету создать сертификат для вакцинированных от коронавируса граждан.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.
Как и ряд других стран, Швейцария также заявила в среду, что планирует выпустить сертификат для путешествий, чтобы помочь вакцинированным против коронавируса более свободно передвигаться.
«Мы нацелены на лето», - заявила журналистам руководитель целевой группы по коронавирусу Энн Леви, добавив, что это «сложная задача, но реалистичная цель».
По ее словам, документ будет защищен и признан на международном уровне. По ее словам, Берн координирует работу над сертификатом с соседним Европейским Союзом.
Пока менее полумиллиона человек полностью вакцинированы в Швейцарии, но органы здравоохранения заявили, что они ожидают в ближайшие месяцы предложить прививки всем жителям, которые захотят их сделать.
В Швейцарии с населением 8,6 миллиона человек сегодня зарегистрировано около 585 500 случаев коронавируса и около 9500 смертей.
Напомним, крупнейшая фракция Европарламента - Европейской народной партии - призвала Европарламент быстрее одобрить стандартизированный сертификат вакцинации.
17 марта Еврокомиссия представила проект «цифровых зеленых сертификатов» (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.