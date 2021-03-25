Швейцария готовит «паспорт вакцинации» до лета 2 25.03.2021, 12:58

Документ будет защищен и признан на международном уровне.

Швейцарские власти заявили, что планируют к лету создать сертификат для вакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Как и ряд других стран, Швейцария также заявила в среду, что планирует выпустить сертификат для путешествий, чтобы помочь вакцинированным против коронавируса более свободно передвигаться.

«Мы нацелены на лето», - заявила журналистам руководитель целевой группы по коронавирусу Энн Леви, добавив, что это «сложная задача, но реалистичная цель».

По ее словам, документ будет защищен и признан на международном уровне. По ее словам, Берн координирует работу над сертификатом с соседним Европейским Союзом.

Пока менее полумиллиона человек полностью вакцинированы в Швейцарии, но органы здравоохранения заявили, что они ожидают в ближайшие месяцы предложить прививки всем жителям, которые захотят их сделать.

В Швейцарии с населением 8,6 миллиона человек сегодня зарегистрировано около 585 500 случаев коронавируса и около 9500 смертей.

Напомним, крупнейшая фракция Европарламента - Европейской народной партии - призвала Европарламент быстрее одобрить стандартизированный сертификат вакцинации.

17 марта Еврокомиссия представила проект «цифровых зеленых сертификатов» (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

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