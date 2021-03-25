Шпионский скандал в Болгарии 25.03.2021, 13:11

На опубликованном видео женщина в белом пуховике выходит из российского посольства в Софии.

Прокуратура Болгарии показала журналистам видео с подозреваемыми в шпионаже в пользу России, его фрагменты опубликовал CNN. На видео мужчина пересчитывает купюры, а другой фотографирует экран компьютера, на котором, предположительно, секретные сведения для передачи в Россию.

На опубликованном видео женщина в белом пуховике выходит из российского посольства в Софии. Прокуроры утверждают, что ее сумка заполнена наличными. Позже один из сотрудников на видео пересчитывает деньги и меняет их на другую валюту. Еще один сотрудник на телефон фотографирует экран своего компьютера.

Прокуратура также опубликовала записку на смеси болгарского и русского языков, предположительно написанную лидером шпионской группировки. В ней перечисляются приоритеты группы, в том числе сбор информации о встречах НАТО, политике ЕС в отношении России и секретные сведения по Украине и Беларуси.

Напомним, в середине марта правоохранительные органы Болгарии сообщили о задержании нескольких бывших и действующих военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Прокуратура утверждала, что руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, который должен был создать агентурную сеть. Посредником между ним и сотрудниками российского посольства в Болгарии была жена разведчика.

Помимо бывшего сотрудника болгарской разведки и его жены, в группу входили представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки. Все они задержаны. По версии следствия, они собирали, в том числе, материалы, касающиеся координационного центра НАТО в Варне, операций альянса.

22 марта Болгария сообщила о намерении выслать двух российских дипломатов, замешанных в деле о шпионаже.

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