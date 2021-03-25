Союзы журналистов 33 стран Европы требуют освобождения белорусских коллег 25.03.2021, 13:28

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Лидеры организации призвали усилить международное давление на режим.

Руководители 50 журналистских союзов и объединений в 33 европейских странах сегодня призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с постоянными нарушениями прав человека и свободы прессы в Беларуси, сообщает nn.by.

Совместное обращение лидеры журналистских организаций направили сегодня по инициативе Европейской федерации журналистов (EFJ) и ее филиала в Беларуси, Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Подписавшиеся выражают «глубокую озабоченность по поводу усиления репрессий в Беларуси, где среди политзаключенных значатся также имена 12 журналистов. «И это только верхушка айсберга», — отмечено в письме. Начиная с 9 августа 2020 года было задержано более 30 000 человек (в том числе 480 журналистов), многие из которых подверглись пыткам и жестокому обращению.

В совместном письме подписанты призывают глав государств:

— потребовать от белорусских властей немедленного освобождения 12 заключенных журналистов, прекращения административных и уголовных дел в отношении белорусских журналистов и возобновления работы «Пресс-клуба»;

— обратиться к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и Евросоюзу, чтобы международное сообщество усилило давление и приняло меры перед лицом постоянных нарушений прав человека и свободы прессы в Беларуси.

«Мы приветствуем вчерашнее решение Совета ООН по правам человека о создании группы следователей для сбора доказательств насилия и пыток со стороны властей Беларуси во время разгона мирных протестующих после выборов. Но этого недостаточно. Репрессии продолжаются и усиливаются. Режим диктатора Лукашенко должен без промедления освободить всех политзаключенных, в том числе 12 журналистов, которые лишь выполняли свою работу. Он также должен прекратить все незавершенные судебные преследования. Мы будем работать совместно с БАЖ, чтобы все виновные в репрессиях против журналистов были привлечены к ответственности и осуждены. Европейским правительствам и международному сообществу пора действовать», — заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегард.

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