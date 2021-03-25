The Washington Post: Дуэль между США и Китаем 25.03.2021, 13:36

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Байдену придется продолжать жесткую политику в отношении Китая.

Если после недавнего обмена критикой между китайскими и американскими дипломатами на Аляске конфронтация будет продолжаться и в самом деле будет обостряться между Коммунистической партией Китая и США, американская политика вернется к направлениям, от которых отказалась еще после окончания «холодной войны», пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на The Washington Post.

На прошлой неделе столкновение между главным дипломатом Китая Яном Цзечи и госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном дали одно большое преимущество для Соединенных Штатов. Американские дипломаты показали, что политика «умиротворения» лет президента Барака Обамы уже не работает в администрации нового лидера США Джо Байдена.

«Железный лидер» Китая Си Цзиньпин подтолкнул Коммунистическую партию к расширению своих амбиций и дальнейшему политическому использованию пандемии.

В последнее время КПК не скрывает своих намерений и не боится открыто демонстрировать собственные глобальные амбиции. Сейчас трудно отрицать нарушения прав уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзяне, жестокое подавление демократии в Гонконге, массовые операции влияния, направленные на американские учреждения и международные организации, а также технологическую войну Китая.

Дипломатическое столкновения на Аляске - это начало новой политики США. Как результат, президенту Байдену придется продолжать жесткую политику в отношении Китая, которую начал его предшественник Дональд Трамп.

Байден сейчас просто не может отступить перед китайской агрессией. Ему придется отстаивать не только Японию, Австралию и Индию - американских союзников в регионе, а также Тайвань, на который претендует Пекин.

Нарастание конфликта между Пекином и Вашингтоном влияет на Республиканскую партию США. Потенциальные кандидаты в президенты, которые будут предлагать укрепление статуса национальной безопасности, получат значительное преимущество в предвыборной кампании. Это небольшая группа, которая включает бывшего вице-президента Майка Пенса, бывшего государственного секретаря Майка Помпео и членов Комитета по разведке Сената Тома Коттона и Марко Рубио. Республиканцы, которые отстаивали жесткий подход к Китаю могут получить значительную поддержку избирателей.

А если агрессия Китая станет проблемой первостепенного значения, губернаторы республиканских партий, которые надеются баллотироваться в 2024 году, появится одно преимущество: Конгресс «подарил» им миллиарды долларов согласно законопроекту об экономическом стимулировании. Как считают аналитики, конфликт с Китаем требует значительных инвестиций США в искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также усиление кибер и энергетических сетей в каждом регионе страны.

Возвращение цепей поставок в США, увеличение промышленных мощностей и инвестирование в сферы, требующие восстановления - это проекты, которые могут использовать республиканские губернаторы для получения поддержки избирателей. Лидеры республиканских штатов будут эффективно направлять инвестиции на восстановление экономики и инфраструктуры, а также обороноспособности, этим они уменьшат «избирательный разрыв» между собой и своими конкурентами.

«Долгий поединок» между США и КПК открыто начался после серии выступлений во второй половине «эры Трампа», начиная с резких заявлений Пенса и Помпео в отношении Китая. Помпео завершил эпоху относительно мягкого подхода к Пекину с кратким замечанием относительно Коммунистической партии, заявив, что «Пекину нельзя доверять».

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