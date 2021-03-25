Россия останется без новых кораблей для Тихоокеанского флота? 3 25.03.2021, 13:46

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фото: ТАСС

Из гособоронзаказа РФ украли еще 300 миллионов.

Госпрограмма вооружений, на которую ежегодно из бюджета выделяется около 2 трлн рублей, продолжает подтверждать дурную коррупционную славу.

300 миллионов рублей из средств госооборонзаказа было похищено в АО «Восточная верфь» - одном из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока, которое специализируется на поставках кораблей для Тихоокеанского флота.

Факт хищения был выявлен в ходе аудиторской проверки компании за 2011-16 гг, сообщает «Новости Владивосток» со ссылкой на пресс-службу «Восточной верфи».

Инициированный руководством аудит также показал «отвлечение денежных средств на сумму более 1 млрд рублей в интересах сторонних организаций». В результате верфь - единственное оборонное предприятие в числе резидентов Свободного порта Владивосток - осталась без денег, а расследование ситуации, несмотря на поданные заявления, застыло в мертвой точке, заявил бывший гендиректор, а ныне депутат заксобрания Приморья Геннадий Лазарев.

«Если говорить о полиции, ситуация такая - материалы направляются в краевую полицию, из краевой - в городскую. Из городской - в районную, из районной в транспортную... И вот уже больше года материалы ходят из кабинета в кабинет, денег нет, на предприятии более тысячи работающих. Никаких мер не принимается», - заявил Лазарев (его цитирует «Интерфакс»).

Он просил начальника краевого управления МВД Олега Стефанкова взять расследование на личный контроль. Тот пообещал ознакомиться с материалами.

«Если есть основание и прокуратура нас поддержат, то я не вижу вопросов о возбуждении уголовного дела, отвечу вам лично», - сказал Стефанков.

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