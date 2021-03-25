Студентка из Минска: Я выхожу, а ты? 25.03.2021, 13:51

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иллюстрационное фото

Молодая белоруска назвала множество причин выйти на улицы.

Студентка из Минска прислала телеграм-каналу ЗБС историю о том, почему она выходит 25 марта, и какие у каждого из нас есть причины выходить на День Воли и другие акции протеста.

«В мае 2020 на моем потоке не все получали зачеты на равных. Тогда собирали подписи за выдвижение кандидатами в президенты, и автомат можно было обменять на свою подпись за «действующего». Это моя первая причина выйти.

В июне я поняла, что не нужны причины, чтобы оклеветать, не допустить до выборов и посадить. Власть сказала всем: «Плевать на вас и ваше мнение, мы даже не постараемся сделать вид, что поступаем по закону». Это моя вторая причина выйти. Возмущение, и злость, и невозможное чувство бессилия. Я поняла, что должна что-то менять.

В июле штабы объединились, и Тихановскую зарегистрировали кандидаткой в президенты. И тогда появились причины выходить не только против, но и за что-то. За будущее, за людей, которые сплотились и которых неожиданно оказалось очень много. Появилась надежда. И еще одна причина.

В начале августа я наблюдала за выборами. На «надомном» голосовании бабушка еле держала ручку и с трудом поставила подпись. Она попросила свою дочь сложить бюллетень «как она хочет». Дочь кинула в урну сложенный гармошкой листок. У меня появилась еще одна причина выходить.

Потом были кровавые дни августа. Причины выходить появились у миллионов. В августе причин стало столько, что мы выходили каждый день.

Потом пришло первое сентября и я пошла в университет. Студенты шли сцепках. Они пели около университетов. Задавали ректорам и чиновникам вопросы «не с листочка». Они собирали одногруппникам передачи на Окрестина. У меня появились еще причины выходить.

В октябре Лукашенко сказал о нас: «Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены». Они думали, это станет нашей причиной замолчать. Это стало еще одной причиной выходить.

«Он был пьяный» о смерти Бондаренко — я выхожу. Студенты ни за что в СИЗО — я выхожу. Университеты, превратившиеся в тюрьмы — я выхожу.

Я очень злюсь за то, через что нам всем пришлось пройти. Я верю, что мы покончим с этим. И я знаю, что у каждого из нас есть сотни причин выходить».

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