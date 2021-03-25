Арехологи обнаружили в Великобритании средневековый мем 25.03.2021, 13:55

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Артефакт был найден в поле в Понтефракте, Западный Йоркшир и передан Британскому музею в Лондоне.

Причудливое украшение размером 21,7 миллиметра в длину и 16,8 миллиметра в ширину изображает человека. Он выходит из раковины улитки, которая расположена на спине козла. Изделие сделано из чистого серебра, а его передняя часть позолочена. Объект имеет плоскую спинку и короткую заклепку, что указывает на то, что его можно было носить как значок на одежде владельца, пишет «Новое время».

Произведение искусства датируется 1200−1350 годами нашей эры, и эксперты Британского музея считают, что необычный артефакт мог быть формой «средневекового мема».

Мемы стали повседневной частью жизни в 21 веке, поскольку люди во всем мире делятся забавными изображениями и видео в Интернете, особенно через социальные сети.

На артефакте изображен рыцарь-мужчина в шлеме нормандского стиля и тунике с длинными рукавами. У него одна нога делает выпад вперед, что говорит о том, что он выходит из раковины. Его руки сложены вместе, как будто в молитве, что подразумевает религиозный подтекст.

По данным музея, в рукописях этого периода часто встречаются вооруженные рыцари, сражающиеся с улитками. Улитки часто использовались как символ трусости, а победа рыцаря предполагала победу добра над злом. Но эта теория не объясняет «смешного слияния улитки и козла», говорят эксперты.

«Образ молящегося рыцаря, который выходит из раковины улитки на козле, подразумевает элемент пародии или сатиры. Это может быть сатирической отсылкой к трусливому или не рыцарскому поведению противников в бою, или пародией на высшие или рыцарские классы. Таким образом, он демонстрирует юмор, часто встречающийся в средневековой материальной культуре», — считает Беверли Ненк, куратор позднесредневековых коллекций музея.

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