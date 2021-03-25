Павел Латушко призывает белорусов выйти на улицы на День Воли 1 25.03.2021, 14:06

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Фото: belsat.eu

Достойно отметим праздник.

Бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра, глава НАУ Павел Латушко обратился к белорусам:

— 25 марта, в День Воли, выходите на центральные улицы своих городов по всей стране. Покажите, что наша воля сильнее страха.

Сегодня многие ждут решительных и твердых слов.

Мое сердце и совесть говорят, что у меня нет права молчать, пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, находятся в вынужденной эмиграции.

Сказать себе «Я выхожу» – это личный выбор, внутренний подвиг и ответ на внутренний диалог.

25 марта по всей стране мы начинаем протестную весну – весну нашего освобождения!

Мы объявляем акцию «Пульс нашей воли».

Отметим, что сегодня ряд лидеров протестных движений микрорайонов и дворов Минска, а также ряда Telegram-каналов, предложили точки сбора на сегодняшнюю акцию ко Дню Воли.

Они призывают минчан с 17:00 собираться в районе кинотеатра «Октябрь» (станция метро Академия Наук), а также на пересечении улицы Ленина и Проспекта Независимости в районе ГУМа.

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