«Трое суток стою в Каменном Логе»2
- 25.03.2021, 14:17
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Дальнобойщики снова сообщают об огромных очередях на белорусской границе.
Дальнобойщики снова жалуются на очереди на белорусско-литовской границе. В Госпогранкомитете объясняют ситуацию очередным сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска. Сообщается, что проблема возникла утром 23 марта — и пока информации о возобновлении не поступало, пишет tut.by.
— Я везу груз из России в Литву. Приехал в пункт пропуска Каменный Лог и стою здесь третьи сутки, — рассказывает дальнобойщик Андрей. — Очередь начинается от Ошмян уже.
Если по данным ГПК на 18.00 24 марта, в этом погранпереходе в очереди стояло 600 грузовиков, то по состоянию на 11.00 25 марта — уже более 690 машин.
— Все белорусские пункты пропуска на литовском направлении заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну, — сообщают в Госпогранкомитете.
Стоит также напомнить, что с 22 марта началась реконструкция пункта пропуска Мядининкай (со стороны Беларуси — Каменный лог).
Такая же ситуация и на других погранпереходах с Литвой. Например, по данным на 11 утра в Бенякони было более 420 машин, в Привалке — более 230.
— У многих уже заканчивается вода и продукты, поэтому водители делятся между собой тем, что у кого есть, — продолжает Андрей. — Вчера здесь каталась машинка от местного кафе, развозила обеды, но даже к вечеру и половины очереди не объехала.