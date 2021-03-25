Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети7
- 25.03.2021, 14:18
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Последний раз энергоблок включали в сеть 15 марта.
Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети. Об этом сообщает Минэнерго.
По информации пресс-службы министерства, отключение произведено для испытаний и регламентных работ, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
Последний раз энергоблок включали в сеть 15 марта.
Напомним, ранее Белорусская антиядерная кампания обратила внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце.