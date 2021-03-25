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Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети

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  • 25.03.2021, 14:18
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Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети
Фото: ТАСС

Последний раз энергоблок включали в сеть 15 марта.

Первый энергоблок БелАЭС снова отключен от сети. Об этом сообщает Минэнерго.

По информации пресс-службы министерства, отключение произведено для испытаний и регламентных работ, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Последний раз энергоблок включали в сеть 15 марта.

Напомним, ранее Белорусская антиядерная кампания обратила внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце.

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