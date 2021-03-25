Сегодня в Польше проводится кампания #LightForBelarus и концерт «Играем для Беларуси 2021» 25.03.2021, 14:25

Жест солидарности с соседями, которые отважно и настойчиво борются за демократию.

25 марта – День Воли в Беларуси. Этот праздник, непризнанный режимом Лукашенко, отмечается независимыми кругами в память о провозглашении независимого белорусского государства после Первой мировой войны 25 марта 1918 года. В Польше в честь День воли Беларуси вот уже во второй раз проводится кампания #LightForBelarus (Свет для Беларуси), сообщает «Польское Радио».

Кампания #LightForBelarus и подсветка зданий в бело-красно-белых цветах является жестом солидарности с соседями Польши, которые отважно и настойчиво борются за демократию и свободу. К главным инициаторам акции – Министерству культуры, национального наследия и спорта Польши, Институту Адама Мицкевича и Национальному Центру культуры присоединились многие учреждения культуры, в том числе Королевский замок в Варшаве, Национальная библиотека, Балтийская Опера в Гданьске. Организаторы кампании призывают также широкую общественность присоединиться к ней путем вывешивания бело-красно-белого флага как символа борьбы за государственную независимость Беларуси.

Вечером в Национальной филармонии состоится концерт «Играем для Беларуси» с участием польских и белорусских артистов. Дирижер Оркестра Национальной филармонии Адам Штаба подчеркнул значение совместно организованного выступления:

«Что для меня в музыке важно, это то, чтобы люди, независимо от своего происхождения и эстетических предпочтений, могли найти общий язык сцене, играть музыку. Думаю, это будет очень эмоциональное выступление. Мы объединим силы польских и белорусских артистов при участии замечательного оркестра Национальной филармонии. А Национальная филармония – это важное место для музыки не только польской, но и для всей этой части Европы. И мы говорим единым голосом».

Прямая трансляция концерта начнется в 20: 15 по центральноевропейскому времени на каналах общественного польского телевидения (TVP Kultura, TVP Polonia, Biełsat TV, TVP Wilno), а также на странице в Facebook и сайте Национального центра культуры (Narodowy Centrum Kultury). Концерт будет ретраслироваться Первой программой Польского Радио в понедельник 29 марта после 20:00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».