Польша, Литва и Латвия планируют ввести против белорусского режима совместные экономические санкции 3 25.03.2021, 14:26

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фото: charter97.org

Ограничения будут связаны с давлением на Союз поляков в Беларуси.

Польша заявила, что предложит Литве и Латвии ввести против Беларуси совместные экономические санкции из-за событий вокруг незарегистрированного Союза поляков в Беларуси, пишет ria.ru.

Напомним, 23 марта стало известно о задержании главы незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис. На следующий день в отношении нее был начат административный процесс за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Ей присудили 15 суток административного ареста. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже назвал арест Борис «взятием заложников».

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