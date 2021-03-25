Почти победили COVID-19: Израиль завершил вакцинацию половины населения 25.03.2021, 14:41

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50% граждан получили по две дозы препарата.

В Министерстве здравоохранения Израиля объявили о полной вакцинации от коронавируса более чем 50% населения страны — они получили по две дозы препарата.

Как сообщает Reuters, начавшаяся в декабре 2020 года прививочная кампания охватила граждан и жителей старше 16 лет — это около 69% от 9,3 млн населения.

По словам министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, 50,07% всего населения получили обе дозы вакцины, а 55,96% - только первую дозу.

Генеральный директор Минздрава Израиля Хези Леви рассказал Reuters, что, по его оценкам, все население, имеющее право на прививку, будет полностью вакцинировано к концу мая 2022 года. Около трети населения страны моложе 16 лет, и их не будут вакцинировать, пока не докажут, что вакцина безопасна для детей.

По словам профессора Эрана Сегаля из Института имени Вейцмана, суточный показатель летальности от COVID-19 в Израиле снизился на 85%, случаи тяжелого заболевания — на 72%. Ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом упал на 86% по сравнению с пиком пандемии в середине января.

С 20 декабря 2020 года Израиль проводит массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство планирует к апрелю полностью открыть страну после локдауна.

В Израиле начали выдавать «зеленые паспорта» людям, которые уже получили две дозы вакцины или недавно выздоровели от COVID-19.

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