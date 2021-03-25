Лыжи в багаже — дороже билета: пассажир спорит с «Белавиа» о правилах перевозки 5 25.03.2021, 14:47

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Фото: charter97.org

Конфликт продолжается уже почти неделю.

В начале апреля Павел Алексеев решил слетать с друзьями в Тбилиси — покататься на лыжах в грузинских горах. Минчанин приобрёл на всю компанию билеты в авиакомпании «Белавиа», пишет сайт euroradio.pl.

На сайте компании сказано, что лыжное снаряжение весом до 23 кг перевозится бесплатно — в дополнение к установленной норме бесплатной перевозки багажа. Но когда Павел позвонил в авиакомпанию, чтобы согласовать перевозку, ему сказали, что за лыжи придётся доплатить — по 100 евро с каждого пассажира.

— Два месяца назад так же летал в Сербию. Позвонил — сказал, что у меня будут лыжи в багаже. Ответили — хорошо. А в этот раз говорят: «Хорошо, но за сто евро». А я говорю, а где это написано? А мне отвечают: нигде. Просто шикарный ответ, — жалуется Еврорадио Павел.

На сайте авиакомпании у нас и правда не получилось найти никаких пунктов, которые объяснили бы происхождение этих самых 100 евро. Еврорадио обратилось в «Белавиа» за комментарием. В пресс-службе нам сообщили, что «правила перевозки багажа не менялись — всё написано на сайте».

С историей нашего читателя в компании пообещали разобраться. С одобрения Павла Алексеева мы переслали в пресс-службу «Белавиа» сведения о его проблеме, но ответа пока так и не получили.

Сам Алексеев за это время уже успел провести с авиакомпанией несколько раундов телефонных переговоров. «Белавиа» настаивает, что его тариф (а это билеты без багажа, которые белорусский перевозчик ввёл в ноябре 2019 года) не предусматривает бесплатную перевозку лыжного снаряжения.

Павлу предлагают изменить тариф, по которому куплен билет, чтобы всё-таки получить бесплатный провоз лыжного снаряжения. Но тоже не бесплатно: во-первых, нужно заплатить за само изменение тарифа. Во-вторых, за разницу в стоимости билетов.

— Мне сказали: «Знаете, за изменение тарифа надо ещё 50 евро заплатить. То есть 200 рублей [за билет. — ред.] и ещё 50 евро, чтобы поменять тариф». Я им говорю: «Вы что, больные? Из-за вашего косяка я влетел и купил вообще не то. И теперь, чтобы свой косяк исправить, требуете с меня ещё 50 евро», — возмущается Павел.

— Я бы на их месте сказал бы мне большое спасибо за то, что нашёл такую лазейку на сайте. Обязательно быстро бы поправил там информацию. И дал бы мне уже провести этот багаж. И поменял бы мне этот тариф. Потому что сейчас мне этот багаж выходит дороже билета, — продолжает пассажир.

Конфликт продолжается уже почти неделю, но на сайте «Белавиа» в разделе «Ваш багаж / Спортивное снаряжение» до сих пор нет ни слова про разные правила для разных тарифов.

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