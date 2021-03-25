Медики назвали цельнозерновые продукты, которые значительно продлевают долголетие 1 25.03.2021, 14:52

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Их включение в рацион дает мощный эффект для здоровья.

Согласно новым данным ученых, которые опубликовал British Medical Journal (BMJ), включение в рацион определенных цельнозерновых продуктов способствует более долгой продолжительности жизни (перевод — healthinfo.ua).

Для тех, кто мечтает прожить дольше, BMJ пишет, что связь между долгой жизнью и питанием подтверждается многими доказательствами. В частности, ученые считают, что шансы на долголетие увеличивает употребление цельного зерна. Такой вывод был сделан после исследования связи между конкретными видами злаков и риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака и других причин смертности. Ученые проанализировали результаты 45 исследований.

В результате исследователи констатировали, что цельное зерно помогает человеку жить дольше. Его присутствие в рационе уменьшает вероятность ранней смерти из-за болезней. По данным исследования, употребление цельнозерновой каши, хлеба или отрубей на завтрак снижает риск смертности от многих причин.

«Метаанализ представил дополнительные доказательства того, что потребление цельного зерна связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца, сосудистых заболеваний и общего рака, а также с уменьшением смертности от последствий респираторных, инфекционных заболеваний, диабета», - информирует British Medical Journal.

По данным Клиники Майо, зерно от природы богато клетчаткой, что способствует долгому насыщению, тем самым облегчая поддержание здорового веса тела. Его специалисты также отмечают, что потребление цельнозерновых продуктов ассоциируется «с более низким риском сердечных заболеваний, диабета, некоторых видов рака и других проблем со здоровьем».

Эксперты считают, что цельнозерновые продукты должны составлять чуть более трети всего, что ест человек. Выбирать предпочтительнее «грубые» продукты с высокой концентрацией клетчатки, избегая рафинированного очищенного зерна, белого риса.

Помимо того, чтобы жить дольше, важно оставаться физически активными – взрослые люди должны поддерживать ее на уровне минимум 150 минут в течение недели с помощью различных видов деятельности. Ученые определяют, что вкупе с надлежащим питанием двигательная и мышечная активность создает мощным стимул для продления жизни. По их словам, «это может снизить риск серьезных заболеваний, таких как сердечные патологии, инсульт, диабет 2 типа, рак».

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