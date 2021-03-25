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100 миллионов американцев получили от правительства по $1400 «вертолетных денег»

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  • 25.03.2021, 15:23
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100 миллионов американцев получили от правительства по $1400 «вертолетных денег»

Предусмотрены и другие пакеты помощи.

В рамках "Плана спасения Америки" (American Rescue Plan) уже 100 млн американцев получили от правительства одноразовую материальную помощь в размере $1400. Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден.

Граждане США получают банковские чеки в рамках утвержденного Конгрессом и президентом пакета поддержки национальной экономики на фоне пандемии коронавируса на $1,9 трлн.

Эти средства будут направлены на закупку вакцин и предметов медицинского назначения, льготное кредитование для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также дотации правительствам штатов и местных властей.

$400 млрд будут розданы населению в качестве индивидуальных прямых выплат. Чек на $1400 получают американцы, зарабатывающие не более $75 тыс. в год, одинокие родители, зарабатывающие не более $112,5 тыс. в год, и семейные пары с годовым доходом не выше $150 тыс.

Также предусмотрены доплаты в размере $300 к пособиям по безработице, раздача продуктовых пайков семьям с низким уровнем дохода и помощь на выплаты за аренду жилья.

Для 2 млн ветеранов заморозят федеральные сборы по переплатам и долгам.

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