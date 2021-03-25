Студенты БГЭУ вывесили бело-красно-белые флаги прямо в центре Минска 25.03.2021, 15:28

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Национальная символика появилась в окнах 4-го и 5-го учебных корпусов.

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Студенты Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) вывесили бело-красно-белые флаги прямо в центре Минска, в 4-м и 5-м учебных корпусах.

Студенты сообщают, что для того, чтобы предотвратить вывешивание символики, работники ВУЗа доставали ручки в окнах. Вопреки их стараниям, флаги все равно появились на зданиях учреждения.

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