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Эстония в апреле планирует ввести «вакцинные паспорта»

  • 25.03.2021, 15:56
Эстония в апреле планирует ввести «вакцинные паспорта»

В ближайшее время Таллинн начнет переговоры с соседними странами.

Эстония планирует ввести в апреле цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса, пишет Rus.err.ee.

«Вакцинные паспорта при сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime планируется ввести уже в апреле. Важно предоставить людям данные о вакцинации в цифровой и проверенной форме, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь более комфортными», — рассказал заместитель министра социальных дел по электронным услугам и инновациям Калле Киллар.

Представитель Европейской комиссии Константин Хюппенен представил основные аспекты цифрового вакцинационного паспорта ЕС, его возможности и преимущества, а также вызовы, которыми должны будут заняться правительства. «Зеленый вакцинационный паспорт облегчит свободное передвижение в ЕС и обеспечит защищенность данных», — заявил Хюппенен.

В ближайшее время Эстония начнет переговоры с соседними странами, чтобы и они признали сертификат о вакцинации.

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