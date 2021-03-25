Эстония в апреле планирует ввести «вакцинные паспорта»
- 25.03.2021, 15:56
В ближайшее время Таллинн начнет переговоры с соседними странами.
Эстония планирует ввести в апреле цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса, пишет Rus.err.ee.
«Вакцинные паспорта при сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime планируется ввести уже в апреле. Важно предоставить людям данные о вакцинации в цифровой и проверенной форме, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь более комфортными», — рассказал заместитель министра социальных дел по электронным услугам и инновациям Калле Киллар.
Представитель Европейской комиссии Константин Хюппенен представил основные аспекты цифрового вакцинационного паспорта ЕС, его возможности и преимущества, а также вызовы, которыми должны будут заняться правительства. «Зеленый вакцинационный паспорт облегчит свободное передвижение в ЕС и обеспечит защищенность данных», — заявил Хюппенен.
В ближайшее время Эстония начнет переговоры с соседними странами, чтобы и они признали сертификат о вакцинации.