Праздник, который всегда с тобой 25.03.2021, 16:02

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Пять причин, почему нужно выйти 25 марта.

25 марта – особый день в истории Беларуси. И псевдовласть делает все, чтобы приблизить момент, когда он станет государственным праздником, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Момент первый. В ЖЭСах Шклова и некоторых других городах Могилевской области начались сокращения. Списки формируют с конца прошлой недели, в них уже несколько десятков человек. Количество продолжает расти. Самое интересное: гражданская позиция никого не интересует. То есть ябатьки тоже попадают под сокращение.

Отдельно отметим, что это должности, на которых люди получили по 300-600 рублей. Двумя линия подчеркнем, что речь про Шклов, который всегда старались вылизать. Вдруг сумасшедший дед решит заглянуть на малую родину. Сейчас акцент уборки – на территории вокруг райисполкома. Остальное – не важно.

Момент второй. Очень сложная ситуация на сахарных комбинатах. К сокращениям добавляется ограничение цен (все ждут, что с начала апреля отпустят) и отсутствие дотаций от государства. К слову, кредиты на посевную тоже выбиваются с бо-о-ольшим трудом. Банки массово отказывают.

Момент третий. В милиции, ГУБОПиКе, конторе, МЧС, военных и других формированиях сейчас идет так называемая идеологическая учеба. То есть занятия по политинформации. Конечно, это было в таких структурах всегда. Но объем пропаганды сейчас не выдерживают даже уже 100 раз промытые мозги.

Более того, людей заставляют смотреть сюжеты Азаренка, пропагандистские фильмы на ОНТ и другую дичь, а затем опрашивают по содержанию. Это дико бесит. Даже тех, кто в целом разделяет политику партии. Лишнюю работенку, за которую никто не платит – никто не любит. А про то, что не доплачивают мы уже рассказывали.

Ну и высококвалифицированные кадры продолжают уходить. Вектора два: сознательные офицеры ждут окончания контракта и уходят. Второй: по-прежнему при малейшем подозрении в нелояльности людей вышвыривают из органов, несмотря на погоны, квалификацию и другие плюсы.

В общем, им не нужно мешать – они сами все сделают. Но мешать нужно. Как завещала Маша Колесникова: долбить, долбить, долбить и долбить. Наша задача не ждать, а добиваться. Чтобы объявить о рождении новой Беларуси.

Де-факто она уже есть. Де-юре – за свободу нужно заплатить цену и зафиксировать эту победу. Главное: потом не отступить, а все так же активно участвовать в политической жизни страны. Только это гарантия того, что через 100 лет в 2121 году наши потомки будут праздновать годовщину всамделишной крутой европейской страны.

А пока можем дать ссылку на вчерашний пост про 5 причин, почему нужно выйти 25 и 27 марта. А также в любой другой день. Просто помните эти фамилии. Статкевич, Бабарико, Афнагель, Лосик, Чульцова... И еще многие... Они сидят, потому что мы недостаточно активны.

А праздник он - общий.

Жыве Беларусь!

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