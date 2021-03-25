Reuters: США готовят санкции против военной хунты в Мьянме 25.03.2021, 16:40

Под ограничительные меры могут попасть две крупные компании.

Соединенные Штаты хотят ввести санкции против двух конгломератов, контролируемых военными Мьянмы. Об этом сообщили источники агентства Reuters (перевод – «Гордон») 24 марта.

В четверг, 25 марта, министерство финансов США может внести в черный список Myanmar Economic Corporation (MEC) и Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и заморозить все активы организаций в Соединенных Штатах.

Президент США Джо Байден издал указ 11 февраля, который открыл возможность для новых санкций против вооруженных сил Мьянмы. Приказ заморозил резервы центрального банка Мьянмы на сумму около 1 млрд долларов в федеральном резервном банке Нью‑Йорка, которые хунта пыталась отозвать после захвата власти, напомнило Reuters.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы генерала Мин Аун Хлайна. Санкции введены против Аун Пьяе Соне и Кхин Тири Тет Мон, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp.

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