Директор «Молочного мира» призвала белорусов отпраздновать День Воли 25.03.2021, 16:46

На предприятии журналистам сообщили, что произошел взлом почты.

От имени директора гродненского предприятия «Молочный мир» Марины Аникеевой, с ее рабочей почты, стали рассылать письма, в которых среди прочего говорится про новые выборы. Речь в письме идет о доступе к некоему «архиву внутренних документов», которые являются «доказательством грубого нарушения нашей Конституции властями Республики Беларусь», а также о том, что «мы все — за новые выборы, мы — за Беларусь для людей». Кроме того, на сайте «Молочного мира» появился баннер со словами «мы за мир!» в красно-белых цветах. На предприятии tut.by сообщили, что произошло.

Скриншот сайта milk.by

В письме, которое рассылают с рабочей почты Марины Аникеевой (совпадает с адресом, указанным на сайте предприятия), говорится о том, что в ее распоряжении якобы оказался архив внутренних документов, которым она не может не поделиться с сотрудниками. Они «являются доказательством грубого нарушения нашей

— Хоть меня и признали «Женщиной года», я должна признать… Я не могу смириться с тем произволом, который творится у нас в стране. Нашу страну пытаются продать России. […] И то, что «силовые» органы допускают в отношении мирных граждан — это не то что не приемлемо, это ужасающе. Убийства, угнетения, издевательства, пытки, заключения под стражу, штрафы… Я не могу это больше терпеть. […] Мы все — за новые выборы. Мы — за Беларусь для людей. И я — вместе с народом Беларуси! — говорится в письме. Оно заканчивается призывом «выйти сегодня на улицы и отметить День Воли».

На предприятии журналистам сообщили, что у них произошел взлом. Более подробный комментарий обещали дать позже, как только мы его получим, обязательно опубликуем.

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