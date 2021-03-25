Скандал в Словакии из-за «Спутника V»: коалиционная партия вышла из правительства 25.03.2021, 17:22

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Президент страны Зузана Чапутова приняла отставку двух ее министров.

Партия "Свобода и солидарность" (SaS) завершила выход из правящей коалиции Словакии после того, как президент Зузана Чапутова приняла отставку двух ее министров, сообщает Aktuality.

Накануне глава МИД Иван Корчок и министр образования Бранислав Грелинг объявили о своей отставке, в четверг отставка была формально утверждена.

На прошлой неделе в отставку подал министр экономики Рихард Сулик, возглавляющий партию SaS. Он заявил, что если в течение недели премьер Игорь Матович не подаст в отставку, правительство оставят еще два министра от партии.

Матович ранее заявил, что согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но имеет встречные условия для коалиционных партнеров. Среди них – отставка Сулика и министра юстиции Марии Коликовой.

После отставки Корчока и Грелинга Сулик объявил, что его партия приостановила участие в коалиции до отставки Матовича.

"Это требование не только SaS, но и партии "За людей" и президентской партии", – добавил Сулик.

Партия продолжит официальные переговоры только после того, как Игорь Матович подаст в отставку.

"Мы рассчитываем, что эти переговоры будет вести лицо, которому президент поручит формирование нового правительства", – сказал он.

Напомним, правительственный кризис разразился в Словакии после того, как выяснилось, что премьер-министр Игорь Матович без согласования с партнерами по правящей коалиции заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". Премьер договорился с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, а также до регистрации препарата в ЕС.

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