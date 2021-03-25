Евросоюз потребовал немедленного освобождения Анжелики Борис, Анджея Почобута и всех политзаключенных 8 25.03.2021, 17:29

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил со специальным заявлением.

Евросоюз отреагировал на задержание лидеров Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и Анджея Почобута. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ожидает, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод. Об этом говорится в его заявлении.

По мнению Борреля, ЕС стал свидетелем дальнейшей эскалации репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси.

— Последние события показали, что целью этой политики стал и Союз поляков Беларуси.

Он напомнил о задержании Анжелики Борис и Анджея Почобута и о том, что им грозит длительное тюремное заключение.

— Европейский Союз ожидает, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод. Мы призываем Беларусь немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей, — говорится в заявлении.

Напомним, председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана и осуждена на 15 суток, а прокуратура завела на нее уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого, 10 марта, такое дело было возбуждено по факту мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте.

В четверг, 25 марта, в Гродно прошли обыски в квартире гродненского журналиста и одного из руководителей не признанного властями Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, а также в редакции газеты Głos znad Niemna и журнала Magazyn Polski, которые издаются при организации. После окончания обыска Почобута увезли.

МИД Польши выступил с заявлением по поводу задержания Анжелики Борис и призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства». А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поднять вопрос о притеснении в Беларуси польского меньшинства на саммите ЕС в Брюсселе

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