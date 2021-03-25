Курс биткоина рухнул на 10% 1 25.03.2021, 17:38

Стоимость криптовалюты опустилась до 51 тыс.

Курс биткоина за сутки рухнул почти на 10% (до 51 057 долларов). Это минимум с 8 марта, свидетельствуют данные торгов, сообщает korrespondent.net.

До этого 13 марта стоимость криптовалюты впервые в истории превысила психологический рубеж в 60 тысяч долларов и составила 60 123 доллара.

После рекордного роста биткоин начал дешеветь. Так, 15 марта, в ходе торговой сессии криптовалюта опустилась до 54,568 тысяч долларов. Позже курс поднялся почти до 56 тысяч.

Накануне в ходе торгов эта криптовалюта подорожала, превысив отметку в 55 тысяч долларов, после сообщения основателя и главы Tesla Илона Маска о том, что электромобили его компании теперь можно купить за биткоины. Пока такая возможность доступна лишь на территории Соединенных Штатов Америки, но в течение текущего года это можно будет сделать и за пределами США.

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