«Минск должен гудеть так же мощно, как это было в августе»1
- 25.03.2021, 18:06
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Telegram-каналы призвали водителей сигналить в знак солидарности.
«17:30-18:30 всем водителям важно собираться на центральных улицах, в границах второго кольца.
Движемся медленно, создаем пробки, тем самым снижаем мобильность противника.
Только вы можете помешать автозакам и тонированным «бусикам» карателей добраться до протестующих.
Весь пр-т Независимости от Цирка до Гума уже стоит в пробке!
Рассылаем водителям, присоединяйтесь!» — говорится в обращении Telegram-каналов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с празднованием Дня Воли.