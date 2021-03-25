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«Минск должен гудеть так же мощно, как это было в августе»

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  • 25.03.2021, 18:06
  • 1,668
«Минск должен гудеть так же мощно, как это было в августе»
Фото: AFP

Telegram-каналы призвали водителей сигналить в знак солидарности.

«17:30-18:30 всем водителям важно собираться на центральных улицах, в границах второго кольца.

Движемся медленно, создаем пробки, тем самым снижаем мобильность противника.

Только вы можете помешать автозакам и тонированным «бусикам» карателей добраться до протестующих.

Весь пр-т Независимости от Цирка до Гума уже стоит в пробке!

Рассылаем водителям, присоединяйтесь!» — говорится в обращении Telegram-каналов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с празднованием Дня Воли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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