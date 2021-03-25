Ford снимет с конвейера Mondeo после почти 30 лет производства 3 25.03.2021, 18:55

1,810

Американская марка прекратит выпускать седаны и универсалы Mondeo в Европе в марте 2022 года.

В марте 2022 года компания Ford окончательно прекратит выпуск модели Mondeo в Европе, оставив ее без прямого преемника. Об этом со ссылкой на представителя американской марки сообщает Automotive News.

Ford Mondeo был запущен в Европе в качестве замены модели Sierra в 1993 году и с тех пор разошелся тиражом почти 5 млн экземпляров. При этом в последние годы популярность этой модели постоянно снижается. По словам собеседника издания, европейские продажи машин в сегменте среднеразмерных седанов и универсалов с 2000 года упали примерно на 80%.

К примеру, в 2001 году в Европе было продано 86,5 тыс. автомобилей Mondeo, тогда как в 2020 году компания реализовала только 2,4 тыс. таких машин. Такое падение объясняют растущей популярностью кроссоверов и внедорожников — на данный момент на этот сегмент приходится до 40% продаж американской марки.

В 2020 году Ford снял с конвейера родственную модель Fusion, которую продавали в США. Ожидается, что непрямым наследником европейского Mondeo и американского Fusion может стать универсал с увеличенным дорожным просветом и электрической силовой установкой. Премьера такого автомобиля должна состояться до конца нынешнего года.

Ранее стало известно, что компания Ford к 2030 году полностью уберет из своей европейской модельной линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые заменят электрическими силовыми установками.

Традиционные двигатели внутреннего сгорания останутся лишь у коммерческих автомобилей Ford Transit и Torneo, однако к 2030 году на такие модификации моделей придется не более одной трети всех продаж из коммерческой линейки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».