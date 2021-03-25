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Поляки обнаружили контрабанду сигарет из Беларуси на $2 миллиона

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  • 25.03.2021, 19:21
  • 6,516
Поляки обнаружили контрабанду сигарет из Беларуси на $2 миллиона
фото: strazgraniczna.pl

В феврале поляки задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — на $7,5 млн.

Польские пограничники задержали контрабанду сигарет из Беларуси на 2 миллиона долларов.

В Подляшском воеводстве остановили грузовик, которым управлял 59-летний гражданин Литвы. Вместо деревянных ящиков там была контрабанда: 520 тысяч пачек сигарет белорусского производства. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его арестовали на три месяца. Литовцу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает podlaski.strazgraniczna.pl.

В феврале в "Кузнице" поляки задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — на 7,5 млн долларов. В марте там же нашли в грузовике 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на почти 2,5 млн долларов.

фото: strazgraniczna.pl
фото: strazgraniczna.pl
фото: strazgraniczna.pl
фото: strazgraniczna.pl
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