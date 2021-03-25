Поляки обнаружили контрабанду сигарет из Беларуси на $2 миллиона 5 25.03.2021, 19:21

6,516

фото: strazgraniczna.pl

В феврале поляки задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — на $7,5 млн.

Польские пограничники задержали контрабанду сигарет из Беларуси на 2 миллиона долларов.

В Подляшском воеводстве остановили грузовик, которым управлял 59-летний гражданин Литвы. Вместо деревянных ящиков там была контрабанда: 520 тысяч пачек сигарет белорусского производства. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его арестовали на три месяца. Литовцу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает podlaski.strazgraniczna.pl.

В феврале в "Кузнице" поляки задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — на 7,5 млн долларов. В марте там же нашли в грузовике 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на почти 2,5 млн долларов.

фото: strazgraniczna.pl

фото: strazgraniczna.pl

фото: strazgraniczna.pl

фото: strazgraniczna.pl

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».