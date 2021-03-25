Депутат Европарламента Михаэль Галер: Жыве Беларусь! 3 25.03.2021, 19:36

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Михаэль Галер поздравил белорусов с праздником и пообещал поддержку.

Белорусы из Германии записали обращение с депутатом Европарламента Михаэлем Галером.

«Дорогие друзья из Беларуси, Франкфурта и округи!

Как член европейского парламента, поздравляю Вас в этот день, 25-го Марта с Днём Воли, возникшим с созданием БНР!

Сегодня Вы продолжаете бороться за независимость, свободу и демократию в Беларуси. Будьте уверены, что европейский парламент и европейское сообщество на Вашей стороне! И мы уже работаем над следующим пакетом санкций. Речь идёт о том, чтобы Вы смогли сохранить Вашу независимость и свободу. И чтобы Вы смогли провести новые демократические выборы, которые будут поддержаны Вами всеми и которые создадут новое правительство в Беларуси.

Всего хорошего, Жыве Беларусь!».

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