В Санкт-Петербурге наши земляки пострадали за Беларусь 1 25.03.2021, 19:43

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иллюстрационное Фото

Солидарность без границ.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на срок от двух до семи суток четырем гражданам Беларуси за организацию мероприятия в городе 24 января. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Решение вынесено в отношении Юлии и Павла Штанько, Егора Мякинникова и Жанны Галеевой. "Суд назначил наказание Юлии Штанько в виде семь суток административного ареста, Павлу Штанько - пять суток, Мякинникову - двое суток, Галеевой - пять суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

При этом Мякинникова освободили сразу после суда, так как он уже отбыл это наказание, дожидаясь суда после задержания.

Граждан признали совершившими правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Согласно поступившим в суд протоколам 24 января они провели на Морской набережной в Петербурге публичное мероприятие, где демонстрировали бело-красно-белые флаги "в поддержку протестующих в Беларуси".

Адвокат Луиза Магомедова сообщила, что граждан задержали в Петербурге во вторник. Вместе с ними был задержан доверитель Магомедовой Владимир Драгун, который является гражданином России, однако состоит в белорусском землячестве. В отношении него также составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ. Суд должен был состояться 24 марта, однако заседание перенесли на 26 марта.

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