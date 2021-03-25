Роналду принял решение о своем будущем 2 25.03.2021, 19:51

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Ранее «Ювентус» сообщил, что готов продать звездного футболиста.

Звездный футболист Криштиану Роналду решил остаться в Ювентусе вопреки слухам о своем уходе, сообщает Marca со ссылкой на Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

По информации итальянских изданий, переход 36-летнего нападающего в другой клубом летом 2021 года маловероятен.

Отмечается, что португальский игрок намерен отработать до конца свой контракт с клубом, который заканчивается летом 2022 года.

По данным медиа, в мае Роналду намерен провести переговоры с руководством Ювентуса, где изложит свои ожидания и потребует усиления команды.

Marca также цитирует спортивного директора Ювентуса Павла Недведа, который заявил, что нападающий не продается и останется в клубе.

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