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Путин назначил нового посла России в Беларуси

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  • 25.03.2021, 20:03
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Путин назначил нового посла России в Беларуси
Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов

До этого Путин снял с поста посла РФ в Беларуси Мезенцева.

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Беларуси Евгения Лукьянова. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Также опубликован указ, согласно которому Лукьянов освобожден от должности посла в Латвии.

До этого Путин снял с поста посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Позднее нелегитимный Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем «союзного государства».

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