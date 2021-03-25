Путин назначил нового посла России в Беларуси

Путин назначил нового посла России в Беларуси9
- 25.03.2021, 20:03
- 3,046
До этого Путин снял с поста посла РФ в Беларуси Мезенцева.
Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Беларуси Евгения Лукьянова. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Также опубликован указ, согласно которому Лукьянов освобожден от должности посла в Латвии.
До этого Путин снял с поста посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Позднее нелегитимный Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем «союзного государства».