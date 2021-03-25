Байден не станет мириться с «Северным потоком-2» 25.03.2021, 20:47

Джозеф Байден

фото: ap photo/m. rourke

Неужели в Берлине действительно думают, что Байден так легко согласится на газовую сделку ФРГ с Путиным?

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Клаус-Дитер Франкенбергер опубликовал комментарий, посвященный позиции Джо Байдена в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2", передает DW.

"Новый президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, насколько ценны для него и политически значимы отношения с союзниками. В этом плане он принципиально отличается от своего предшественника Дональда Трампа, который смотрел на союзников как коллектор на должников.

Однако в некоторых спорных вопросах позиция Вашингтона осталась прежней даже после смены американской администрации. Один из них - критика газопроводного проекта "Северный поток - 2".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас теперь был вынужден лично выслушивать возражения Белого дома (в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 23 марта - Ред.). Один из аргументов Вашингтона заключается в том, что, продолжая строительство газопровода, Германия благоприятствует попыткам России подорвать коллективную безопасность НАТО. Это звучит не так резко, как высказывания Трампа, однако весьма похоже.

Германия еще может отказаться от "Северного потока - 2"

Несмотря на весь свой восторг по поводу смены хозяина Белого дома, правительство ФРГ должно, наконец, признать, что нынешний курс заведет его в тупик. Берлин упрямо держится за проект, который на протяжении многих лет вызывал споры в ЕС и НАТО - в то время, когда кремлевский лидер наслаждается своей ролью спойлера.

Принцип Трампа "Америка прежде всего" вызывал у Берлина сильное раздражение. Однако многие партнеры ФРГ проводят параллели между курсом бывшего президента США и позицией Германии по "Северному потоку - 2" или в отношении Китая.

У правительства ФРГ еще есть время найти выход из кризиса, в который оно само же себя и ввергло. Неужели в Берлине действительно думают, что Байден так легко смирится с газовой сделкой между Германией и Путиным, которого он считает "убийцей", а затем охотно обеспечит безопасность от него?"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».