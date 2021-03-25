На Президентском дворце в Варшаве появились изображения Анжелики Борис и Анджея Почобута

На Президентском дворце в Варшаве появились изображения Анжелики Борис и Анджея Почобута2
- 25.03.2021, 21:05
- 2,474
Фотофакт.
На Президентском дворце в Варшаве появились изображения задержанных в Гродно главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и журналиста Анджея Почобута.
«В знак солидарности с поляками, которые проживают в Беларуси, на фасаде Дворца президента появилась специальная иллюминация», - говорится в сообщении Канцелярии президента Польши.
W geście solidarności z Polakami mieszkającymi na Białorusi na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona specjalna iluminacja. pic.twitter.com/bJrGTiCKZf— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 25, 2021