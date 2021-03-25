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На Президентском дворце в Варшаве появились изображения Анжелики Борис и Анджея Почобута

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  • 25.03.2021, 21:05
  • 2,474
На Президентском дворце в Варшаве появились изображения Анжелики Борис и Анджея Почобута

Фотофакт.

На Президентском дворце в Варшаве появились изображения задержанных в Гродно главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и журналиста Анджея Почобута.

«В знак солидарности с поляками, которые проживают в Беларуси, на фасаде Дворца президента появилась специальная иллюминация», - говорится в сообщении Канцелярии президента Польши.

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