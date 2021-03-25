На дне: Мясникович опубликовал данные, как в Беларуси «поддержали» граждан

На дне: Мясникович опубликовал данные, как в Беларуси «поддержали» граждан8
- 25.03.2021, 21:10
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Наша страна занимает в таблице последнее место.
Бывший белорусский премьер, а ныне председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на сайте РБК опубликовал статистические данные о том, как в 2020-м во время пандемии коронавируса страны мира поддержали своих граждан и экономику. Наша страна занимает в таблице последнее место. Выше и Армения, и Россия, и Кыргызстан.
Такая статистика, безусловно, неприятна для Таракана.