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На дне: Мясникович опубликовал данные, как в Беларуси «поддержали» граждан

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  • 25.03.2021, 21:10
  • 9,300
На дне: Мясникович опубликовал данные, как в Беларуси «поддержали» граждан
Михаил Мясникович

Наша страна занимает в таблице последнее место.

Бывший белорусский премьер, а ныне председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на сайте РБК опубликовал статистические данные о том, как в 2020-м во время пандемии коронавируса страны мира поддержали своих граждан и экономику. Наша страна занимает в таблице последнее место. Выше и Армения, и Россия, и Кыргызстан.

Такая статистика, безусловно, неприятна для Таракана.

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