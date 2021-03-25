Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента США

Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента США2
- 25.03.2021, 22:55
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Президент США озвучил свои цели.
Президент США Джо Байден в четверг дал в Белом доме первую пресс-конференцию после вступления в должность 20 января.
Прямую трансляцию с переводом на русский язык вёл телеканал Настоящее Время.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, в зале присутствовали всего несколько десятков журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
Президент начал пресс-конференцию с выступления об усилиях администрации США по борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Байдена, удалось решить поставленную им задачу - добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь цель - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля).
Журналисты задали Байдену вопросы о борьбе с эпидемией, об иммиграции, контроле над оружием, законодательных инициативах, международных отношениях.
Байден заявил, что готов баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Тогда ему будет 82 года.
Байден заявил, что действия его администрации "объединяют страну", и их поддерживают и многие избиратели-республиканцы. "Я был нанят для работу для того, чтобы решать проблемы, а не чтобы разделять людей" - сказал президент.
Говоря о выводе войск США из Афганистана, Байден сказал, что их вывод до 1 мая под вопросом, но подчеркнул, что американские военные не останутся в стране надолго.
Байден также осудил ракетные испытания в Северной Корее, но сказал, что готов к переговорам с Пхеньяном.
Отвечая на вопрос об отношениях с Китаем, Байден сказал, что США будут защищать важнейшие принципы, такие как свобода и права человека, и жёстко критиковать Пекин. При этом США хотят избежать конфронтации, но готовы к честной конкуренции.
По словам Байдена, сейчас решается вопрос, какая система окажется более эффективной - демократия или автократия. В этом контексте он упомянул Россию, сказав, что она перестала быть государством под контролем коммунистической идеологии, но осталась автократией. Президент США подтвердил стремление вместе с союзниками провести саммит демократий. Непосредственно на тему американо-российских отношений вопросов не было.