«У нас сегодня было мощно!»2
- 25.03.2021, 23:01
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Невероятная атмосфера по случаю Дня Воли в ЖК «Дружба».
В ЖК «Дружба» громко и ярко закончили празднование Дня Воли, даже несмотря на попытки силовиков помешать.
«Сегодня провели все запланированные акции, несмотря на постоянный контроль тихарей. Даже перекличку приезжали слушать пара бусов в наш квартал. Ну пусть слушают! У нас сегодня было мощно!» - передают жители жилого комплекса.
Видео опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга».