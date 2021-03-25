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«У нас сегодня было мощно!»

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  • 25.03.2021, 23:01
  • 4,218
«У нас сегодня было мощно!»

Невероятная атмосфера по случаю Дня Воли в ЖК «Дружба».

В ЖК «Дружба» громко и ярко закончили празднование Дня Воли, даже несмотря на попытки силовиков помешать.

«Сегодня провели все запланированные акции, несмотря на постоянный контроль тихарей. Даже перекличку приезжали слушать пара бусов в наш квартал. Ну пусть слушают! У нас сегодня было мощно!» - передают жители жилого комплекса.

Видео опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

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