Джо Байден и лидеры ЕС договорились о совместной защите демократии 2 26.03.2021, 8:03

джо байден

Президент США провел первые переговоры с главами всех 27 государств, входящих в Евросоюз.

Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились о совместной защите демократических ценностей в ходе виртуального саммита с участием президента Джо Байдена и лидеров стран ЕС, сообщает «Голос Америки».

«Стоя вместе, плечом к плечу, ЕС и США могут продемонстрировать, что демократия лучше всего защищает граждан, способствуя развитию чувства собственного достоинства и процветания», - написал в Твиттере президент Европейского совета Шарль Мишель.

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.



By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ — Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021

Байден провел свои первые совместные переговоры с лидерами всех 27 государств-членов Евросоюза, заявив о желании восстановить отношения с блоком, испорченные его предшественником Дональдом Трампом, сторонником протекционизма.

Байден заявил, что США хотят создать единый фронт западных демократий для противостояния растущей мощи авторитарных держав во главе с Китаем, подчеркнув, что Евросоюз должен участвовать в этой демократической коалиции.

Лидеры ЕС приветствовали стремление Вашингтона к совместной работе. В понедельник обе стороны сделали первый шаг к совместным действиям против Пекина, объявив о синхронном введении санкций в связи с репрессиями против уйгуров в Китае.

Ранее на этой неделе ЕС и США также договорились о приостановке действия взаимных пошлин, введенных при Дональде Трампе из-за торгового спора между американской компанией Boeing и европейским авиаконцерном Airbus.

ЕС также заинтересован в сотрудничестве с США для борьбы с пандемией коронавируса и изменением климата.

Как сообщает «Франс-Пресс», Дональд Трамп не проводил совместные переговоры со всеми лидерами Евросоюза одновременно. Однако его предшественники Барак Обама и Джордж Буш-младший принимали участие в подобных встречах.

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