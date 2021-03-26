Первые белорусы, которые привились от коронавируса, рассказали о своих ощущениях 26.03.2021, 8:12

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Что происходит после введения первой дозы «Спутник V»?

Начало вакцинации от коронавируса было анонсировано Минздравом еще в декабре 2020 года. В первую очередь прививать начали медиков, педагогов, социальных работников. С апреля планируют массово вакцинировать всех желающих, и прямо сейчас можно позвонить в свою поликлинику, чтобы записаться на очередь.

Вчера Минздрав анонсировал, что «Белмедпрепараты» начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), а именно — розлив первых промышленных серий. Кроме того, в феврале Беларусь получила сто тысяч доз китайской вакцины от компании Sinopharm.

«Наша Нива» расспросила первых привившихся белорусов о реакции организма на российскую вакцину и о причинах, по которым они вакцинировались в первых рядах.

Вакцинацию «Спутником V» проводят в два этапа: сначала вводят первый компонент (0,5 мл), а на 21-й день — второй компонент в такой же дозе. При проведении вакцинации имеется целый список противопоказаний: например, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания.

Наталья, сотрудница детского сада, 42 года:

— В моей семье коронавирусом болел брат. Три недели он провел на самоизоляции, очень плохо себя чувствовал. Последствия имеются до сих пор. Я решила, что не могу себе позволить так долго болеть, поэтому и решила привиться.

Первую прививку сделали 3 февраля.

Было страшновато, ведь все впервые, в тестовом режиме.

Процесс введения вакцины занял секунды три. Я почувствовала сам укол, а как вводился препарат — уже нет. На протяжении 30 минут после прививки нас попросили никуда не уходить. Только после того как медсестра убедилась, что все мы хорошо себя чувствуем, позволили уйти.

До 22.00 совершенно никаких последствий не ощущалось. Ближе к 23.00 появились озноб, увеличилась температура. Я выпила обезболивающее — практически через час все симптомы прошли. На следующий день температуры уже не было. Единственное неудобство: несколько дней после прививки сильно болело место инъекции.

После второй прививки температуры и озноба уже не наблюдалось. Важно было не заболеть в течение трех недель, пока не выработается иммунитет. На данный момент чувствую себя хорошо. Хочется верить, что в организме появились антитела, и мои легкие в безопасности.

Олег, врач-терапевт, 36 лет

— Несмотря на то, что работаю с больными коронавирусной инфекцией, сам еще не болел. Правда, в ноябре были симптомы ОРВИ, но диагноз COVID-19 не подтвердился.

Работая в отделении, встречался с разными пациентами. Особенно больно осознавать, когда поступает больной и ты уже понимаешь, что вряд ли ему поможешь. При том что в другое время, при других обстоятельствах этот человек мог бы жить еще долго и счастливо. Поэтому сомнений по поводу вакцинации у меня лично не было. Перед прививкой обследование на наличие антител не проходил.

15 марта после предварительного осмотра мне ввели один компонент российской вакцины Гам-КОВИД-Вак. Прямо во время укола никаких болезненных ощущений не было, но в течение суток появилась легкая боль в руке, которая прошла в течение следующих 24 часов. Вторая прививка будет уже в начале апреля. В перерыве между ними стараюсь соблюдать все меры профилактики, особенно при посещении общественных мест: обязательно надеваю маску, тщательно и неоднократно обрабатываю руки антисептиком, избегаю близкого общения с теми, кто кашляет и не носит маски.

Валентина, врач-эпидемиолог, 53 года

— Первую прививку мне сделали 3 февраля. Если честно, перед визитом к врачу понервничала: все же вакцина новая, не до конца испытана. Но в принципе я всегда прививаюсь. На мой взгляд, вакцинация — это единственная эффективная профилактическая мера, и неразумно ей не воспользоваться

Каких-то болезненных ощущений от укола не было. После 30 минут медицинского наблюдения я продолжила заниматься рабочими вопросами. А вот на следующий день уже чувствовала какую-то разбитость и рассеянность.

В руке ощущала небольшую тяжесть и ноющую боль, которая продержалась около недели. В связи с этим, я бы советовала всем, кто собирается делать прививку, выбирать для нее руку, на которой вы не спите.

Вторая инъекция была назначена на 24 февраля. Между прививками я, конечно, старалась не заболеть (носила маску, стремилась ограничить контакты). Прежде всего потому, что хотелось закончить иммунизацию. В день иммунизации снова чувствовала себя хорошо, но ночью часто просыпалась от ломоты в пояснице. Утром решила проконтролировать температуру — на термометре было 37,3°. Но уже через час температура нормализовалась. Боль в месте укола по интенсивности была такой же, как и первый раз, но продержалась всего два дня.

Для меня прививка — надежда, что болезнь обойдет стороной. Тем более, прогнозируется третья волна. Ужас как не люблю лечиться, ходить по врачам. А еще страшно потерять способность саму себя обслуживать.

Галина, воспитательница детского сада, 46 лет

— Поскольку я работаю воспитательницей, то имею широкий контакт с разными людьми — от детей до их родителей. В нашем детском саду уже были случаи заболевания, но лично у меня никаких симптомов болезни не было.

Тестов на антитела тоже не сдавала. Врач при осмотре сказала, что, даже если и переболел бессимптомно, то прививка тоже не противопоказана. Никаких недомоганий. Перед прививками и между ними все было как обычно: никаких специальных мер не исполняла. Правда, медсестра сказала не мочить место инъекции в течение нескольких дней — вот это выполнила.

Пока в нашем детском саду я единственная привита, но горжусь собой, что, несмотря на скепсис окружающих, привилась — и теперь у меня есть хоть какая-то защита.

Людмила, сотрудница центра социального обслуживания населения, 52 года

— Весной прошлого года я тяжело болела: У меня была страшная одышка, лежала в больнице, но на коронавирусную инфекцию меня не обследовали. Когда в ноябре снова слегла с пневмонией, проверили на наличие антител, но в анализе были выявлены только иммуноглобулины G. Как мне объяснили врачи, это означает, что я, наверное, переболела раньше (скорее всего, как раз таки весной). В феврале я еще раз проверила антитела, так как слышала, что они после болезни недолго сохраняются. И правда, у меня был совершенно отрицательный тест. Именно поэтому, узнав, что в нашу районную больницу привезли вакцину, и, помня, как плохо мне было прошлой весной, я позвонила и записалась на вакцинацию.

Я, конечно, переживала, как перенесу прививку, ведь у меня, можно сказать, был «букет» хронических заболеваний: и почки нездоровые, и сердце шалит, и щитовидка удалена, и проблемы с давлением. На удивление, никаких проявлений после инъекции у меня не было. Может, только в день прививки, с внутренней стороны руки была незначительная боль.

Вторая прививка назначена на начало апреля. Надеюсь, что и ее перенесу легко.

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