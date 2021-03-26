Пожар на торфянике: белорусский протест имеет огромный потенциал 2 26.03.2021, 9:02

6,822

Фото: Reuters

Что показал День Воли 25 марта?

О первом дне белорусской протестной весны Thinktanks.by поговорил с директором Центра европейской трансформации, политологом Андреем Егоровым.

«Присутствие протестной активности в Минске, а судя по сообщениям о задержаниях и обысках и в регионах, заметно. Впечатление «пожара на торфянике»: открытого пламени не видно, но есть много признаков, что процесс идет, при том проникает очень глубоко, масштабы даже сложно представить и оценить.

Повсеместные салюты, спорадические акции в разных местах города, гудящие автомобили — все это мы видели 25 марта, - отметил Андрей Егоров.

«Сложно прогнозировать, как ситуация может развернуться в ближайшие дни. Все внешние факторы, которые влияли на протест, на его уход с улиц белорусских городов — остались и даже усилились. Цена участия в мирных акциях серьезно выросла, с другой стороны, протестная энергетика тоже не ушла в ноль, общество по-прежнему стоит на своем. Белорусское общество показало, что может удивлять, - считает Андрей Егоров. - В субботу участников точно будет больше, чем собственно в День Воли».

«Мне кажется, что 2020 год породил новую структуру белорусского гражданского общества. Сложились центры активности внутри Беларуси, это новые группы, новые сообщества — и от их внутреннего развития, от их позиции, от их действий будет зависеть, что будет происходить в стране», — отметил политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».