Пожар на торфянике: белорусский протест имеет огромный потенциал

Пожар на торфянике: белорусский протест имеет огромный потенциал2
- 26.03.2021, 9:02
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Что показал День Воли 25 марта?
О первом дне белорусской протестной весны Thinktanks.by поговорил с директором Центра европейской трансформации, политологом Андреем Егоровым.
«Присутствие протестной активности в Минске, а судя по сообщениям о задержаниях и обысках и в регионах, заметно. Впечатление «пожара на торфянике»: открытого пламени не видно, но есть много признаков, что процесс идет, при том проникает очень глубоко, масштабы даже сложно представить и оценить.
Повсеместные салюты, спорадические акции в разных местах города, гудящие автомобили — все это мы видели 25 марта, - отметил Андрей Егоров.
«Сложно прогнозировать, как ситуация может развернуться в ближайшие дни. Все внешние факторы, которые влияли на протест, на его уход с улиц белорусских городов — остались и даже усилились. Цена участия в мирных акциях серьезно выросла, с другой стороны, протестная энергетика тоже не ушла в ноль, общество по-прежнему стоит на своем. Белорусское общество показало, что может удивлять, - считает Андрей Егоров. - В субботу участников точно будет больше, чем собственно в День Воли».
«Мне кажется, что 2020 год породил новую структуру белорусского гражданского общества. Сложились центры активности внутри Беларуси, это новые группы, новые сообщества — и от их внутреннего развития, от их позиции, от их действий будет зависеть, что будет происходить в стране», — отметил политолог.