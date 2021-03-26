Электричка до Москвы 1 Сергей Варивода, «Ежедневник»

26.03.2021, 9:08

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фото: vb.by

Граждане, будьте бдительны!

С чего бы это начать? Ну, может так: Граждане, будьте бдительны! Или лучше: Граждане, не будьте наивны!

Экзотические таможенные и налоговые льготы государство создает совсем не для того, чтобы вы разбогатели. Да и разбогатеешь ли на суммах в пару сотен долларов, ввозя и растаможивая на себя легковой автомобиль под контролем «перекупа» или по просьбе иного «хорошего человека»?

Думаю, вряд ли. А вот проблем с налоговыми органами и с ущербом для собственного кармана поимеешь предостаточно.

На неделе состоялась встреча бизнеса с высокопоставленными, и, к слову, компетентными чиновниками Министерства по налогам и сборам. Настолько компетентными, что автор этих строк сам узнал много нового в автобизнесе.

О том, что в сторону Москвы через Беларусь потянулись «электрички», пользуясь льготами, предусмотренными указом Лукашенко от 12 марта 2020 года № 92, пресса уже писала.

О гораздо более обширном канале, как правило, «серого ввоза» на основании льгот другого указа от 10 апреля 2019 года № 140 писали автодилеры и бизнес-союзы. И не только в прессу, но и в правительство, а то и куда повыше.

Собственно говоря, дилеры совсем не против, чтобы малообеспеченные смогли стать полноценными членами автомобильного сообщества. И даже просто подзаработать. Только проблема то вот в чем. Указы не для того написаны. Государство получает выгоду в виде доходов бюджета от внешнеэкономической деятельности и реэкспорта. «Перекупы» зарабатывают деньги. А граждане зарабатывают проблемы.

Но не сразу. Культура фискального правоприменения в нашей стране предполагает дать возможность бизнесу или гражданам попользоваться определенными лазейками, создать, так сказать, клиентскую базу, а потом уже с ней работать. И время, похоже, пришло. Задача вернуться к бездефицитному бюджету требует от фискалов активных действий.

Иногда приходится слышать аргумент «мне по закону разрешено». Видите ли, это все зависит от того, какой вы закон на ночь почитали. Если удастся доказать, что в момент ввоза автомобиля вы и не помышляли с ним быстро расстаться, это одна история. Бывает так в жизни: не успел привезти Tesla, как лишился доходов или все переосмыслил в жизни и пересел на велосипед.

Ну, а если изначально вы честно отрабатывали свои сто долларов, то тут уж не отвертеться. Как минимум, придется подкрепить сделку декларацией о доходах и имуществе, как максимум, - незаконная предпринимательская деятельность.

Но что я все о малообеспеченных да любителях инновационных автомобилей. Есть люди побогаче и попроще в выборе, правда, подороже. Это я о тех, кто предпочитает воспользоваться любимой компанией для приобретения легкового автомобиля в лизинг. Удобно, выгодно, популярно. Тут разновидностей схем может быть много. Но финал у них один: выкуп автомобиля сразу после завершения договора лизинга на нужное физическое лицо по нужной стоимости. То есть остаточной, учетной, мизерной.

Наиболее продвинутые потом этот автомобиль еще и перепродают. По стоимости рыночной, конечно. Тогда «светит» не только доначисление налога на прибыль и НДС фирме, но и гражданину - подоходного налога.

Как?! Так все ж по закону! И лизинг – тема не запретная, и продавать не запрещено по любой стоимости! Так-то оно так. Но я бы порекомендовал повнимательнее изучить п.4 ст. 33 Налогового кодекса.

Если не удастся доказать инспектору ИМНС, что указанная сделка имела обоснованную деловую цель, а не является механизмом минимизации уплаты налогов, то вы попали на деньги.

Лизинг вообще тема весьма популярная среди владельцев транспортных средств. Бизнес любит «оптимизировать» с помощью лизинга. Ну, например, выкупив за одну базовую в предыдущем примере автомобиль, его можно вернуть обратно в хозяйственный оборот компании, передав по очень даже рыночной цене в аренду, или продав дорого обратно, в том числе с помощью новой сделки лизинга. Инновационные схемы приветствуются.

Есть свои «отраслевые поляны» и у индивидуальных предпринимателей. Появились любители ввозить легковые автомобили с оформлением на физическое лицо с последующим переоформлением на себя - индивидуального предпринимателя. Лицо-то может и одно и то же, только налоговики считают, что пора и честь знать. А заодно и ввозной НДС заплатить. С чего это? Да все с того же: необоснованная налоговая выгода позволяет признать незаконной налоговую оптимизацию, которую мы считаем законной.

Ну это только в загнивающих демократиях президент-миллиардер может заплатить 750 долларов подоходного за год, не нарушив Закон. У нас все проще. Налоговая оптимизация бизнеса и граждан бюджету не по карману.

Иной читатель скажет, к чему секреты предпринимательские раскрывать? Так я тоже думал, что это секреты, пока не сходил на совещание в МНС. Теперь вот с вами делюсь сомнениями: доберется ли «электричка» до Москвы с таким запасом хода, как белорусский Налоговый кодекс?

А песня –то хорошая была. Та, что в заголовок вынесена. Люди со знанием дела пели: «…засядем в букашечку… там, где слышен крик совы, там, где стынет в лужах талая вода, та-да-да...»

Слова народные, музыка фискальная, плавно переходящая в уголовно-административную.

Сергей Варивода, «Ежедневник»

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