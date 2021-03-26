Bloomberg: В мире сделали более 500 миллионов прививок от коронавируса 1 26.03.2021, 9:14

Фото: Reuters

Вакцинация проходит в 140 странах.

В мире с начала глобальной кампании вакцинации введено более 501 млн доз вакцины. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg на утро 26 марта.

Вакцинация проходит в 140 странах.

Соединенные Штаты лидируют и по общему количеству прививок (более 133,5 млн), и по среднему числу вакцинаций в сутки (2,5 млн).

В пятерку стран с наибольшим числом введенных вакцин входят кроме США Китай (85,9 млн), Индия (54,7 млн), Великобритания (31,8 млн) и Бразилия (18,4 млн).

В тройку государств с наиболее интенсивным процессом вакцинации кроме США входят Китай (2,3 млн прививок в день) и Индия (2,3 млн).

По числу прививок на количество населения лидирует Израиль – обе дозы вакцины ввели уже 54,5% жителей страны.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 26 марта подтвердили уже 125,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,8 млн пациентов с COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».