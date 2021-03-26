Александр Невзоров: Лавров демонстрирует загадочную гордость пьяного водопроводчика 2 26.03.2021, 9:27

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Александр Невзоров

Отношение России с ЕС разорваны и развалены полностью.

Российский публицист Александр Невзоров прошелся по президенту России и главе российского МИД.

Невзоров не смог обойти вниманием таежные каникулы Владимира Путина в стиле мачо: на этот раз российский президент не стал обнажаться и демонстрировать мускулы.

– Уж в чем в чем, а в застенчивости Владимира Владимировича как-то не заподозришь. Он всегда любил посверкать голыми телесами к восторгу провинциальных дур. Он это делал и в лесах, и в полях, и на медосмотрах, – сказал в эфире «Эха Москвы» Невзоров.

Он выдвинул версию, почему Путин на этот раз выбрал фотосессию, где не нужно было обнажаться:

– Может быть, с тех пор, когда мы видели его в последний раз голым, Владимир Владимирович набил какую-нибудь не слишком приличную татуху и теперь стесняется раздеваться на людях. Это может быть.

Невзоров также прокомментировал ухудшение отношений России с Евросоюзом:

– На этой неделе Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации нервно, но величаво сообщил стране, что отношение с ЕС разорваны и развалены полностью, а с Англией вообще похоронены.

И тут есть некоторая непостижимость, потому что Лавров демонстрирует загадочную гордость пьяного водопроводчика, который показывает клиенту отломанные краны, разбитые вентили, оторванные муфты и рассказывает, что воды теперь в доме не будет никогда, и трубы еще он о коленку порвет и разогнет: не подлежит водопроводная система восстановлению, – вот эта гордость в голосе Лаврова, она подозрительна. Потому что лично он, водопроводчик Лавров все и ломал.

Вообще-то, мы ему деньги платим за диаметральное противоположное дело, не за то, чего он добивался и добился. Он бахвалится крахом и абсолютной своей профнепригодностью, а мы ему платим за то, чтобы отношения были хорошими со всеми и, по возможности все лучше и лучше. А он либо что-то не понимает про свою профессию, либо понимает, но не больше, чем Рогозин в ракетах, Онищенко в санитарии или Кузнецова попадья в правах детей.

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