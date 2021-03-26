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Байден рассказал, при каком условии США ответят на ракетные испытания КНДР

  • 26.03.2021, 9:59
Байден рассказал, при каком условии США ответят на ракетные испытания КНДР
джо байден
фото: reuters

Президент США сделал заявление в ходе своей первой публичной пресс-конференции.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна ответит на запуск КНДР двух баллистических ракет в случае эскалации напряженности, сообщает nv.ua.

Об этом он сказал в ходе своей первой публичной пресс-конференции.

Байден подчеркнул, что готов к переговорам с Пхеньяном.

«Но я также готов к некоторым формам дипломатии, но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве конечного результата», — отметил он.

25 марта КНДР произвела два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. О ракетных испытаниях сообщили в Министерстве обороны Японии, военные Южной Кореи и США. Этот запуск стал вторым за последнюю неделю.

Перед этим тестовые запуски ракет малой дальности в Северной Кореи проводился 21 марта.

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