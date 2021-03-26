Сельское хозяйство Беларуси показало рекордные долги 26.03.2021, 10:10

Прежний «рекорд» был установлен 1 сентября 2020 года.

Долговая петля с новой силой затягивается на шее аграриев. 2021 год стартовал с печальных максимумов, пишут banki24.by.

К 1 февраля крупные и средние предприятия сельского хозяйства накопили суммарные долги в размере 15,089 млрд BYN. Это значение стало новым рекордом по размеру обязательств аграриев.

Прежний рекорд был установлен 1 сентября 2020 года. Несмотря на господдержку в виде списания или облегчения условий по кредитам и займам, суммарные долги сельского хозяйства росли всю минувшую пятилетку.

В 2016 году совокупные обязательства аграриев увеличились на 4,7%, в 2017-м — на 3,3%, в 2018-м — на 6,8%, в 2019-м — на 9,2%, в 2020-м — на 5,4%. В целом за 2016—2020 гг. долги сельхозников поднялись на 32,9%.

В пересчете на деньги прирост долга составил 3,690 млрд BYN. В 2021 году рост задолженности продолжился: всего за месяц суммарные обязательства сельчан выросли на 1,2%.

Для сельского хозяйства характерна высокая доля просрочки в суммарных долгах. На 1 февраля она составила 19,1%. Это значит, что почти каждый пятый рубль аграрии не могли вернуть в срок кредиторам.

Суммарная задолженность сельского хозяйства на порядок превышает его выручку. На последнюю отчетную дату это превышение составило 13,9 раза. Такая ситуация с долгами сильно усложняет расчеты аграриев с остальными отраслями экономики и между собой. Совокупная просрочка по долгам сельского хозяйства составила 2,879 млрд BYN. С начала года она выросла на 2%.

Суммарные долги любого предприятия состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. Кредиторка сельского хозяйства достигла 8,727 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 6,362 млрд BYN.

С начала 2021-го отмечается заметный рост долгов по кредитам и займам — на 3,3%. Как и у всякой иной отрасли, у аграриев есть дебиторы — партнеры, которые должны сельхозникам деньги.

Однако дебиторка сельхозников в разы меньше как их долгов по кредитам и займам, так и кредиторки. На 1 февраля она составила 1,735 млрд BYN.

Даже вернув все ресурсы от дебиторов, сельское хозяйство единовременно не рассчитается ни по кредиторке, ни по кредитам и займам.

В общем, сельхозники являются отраслью-должником в экономике. И кстати, размер этого чистого долга растет — за 2016—2020 гг. на 28% (или на 2,892 млрд BYN). С прибыльностью в отрасли тоже не все ладно.

Рентабельность по конечному результату без господдержки в 2021 году составила 2,3%, а доля убыточных компаний-флагманов — 38,6%.

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