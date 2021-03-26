Протесты в День Воли 25 марта: охотник и сайгак поменялись местами 26.03.2021, 10:26

фото: Наша нива

Вызрела новая ударная сила белорусской революции.

Итоги 25 марта нужно начать с благодарности всем, кто вышел. Эта та смелость, которая поможет белорусам стать свободной нацией. Это та смелость, которая обезоруживает врага и вселяет уверенность: победа скоро, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Произошла отладка механизмов взаимодействия дворов, которые становятся главной ударной силой протеста. Активисты действовали точечно, собирали нужную информацию и оперативно доводили ее до штаба. Были исключены попадания в засады и массовая потеря кадров.

Слабовики в свою очередь показали, что они реально боятся. Техники и личного состава нагнали больше, чем летом. Вместо работы по ситуации – тотальная зачистка и желание накрыть город саркофагом. Это очень затратная работа, которая к тому же не дает никаких плодов. Единственный способ победить этот протест – запретить людям выходить из дому.

Можем констатировать, что охотник и сайгак поменялись местами. Теперь выслеживают уже охотника. Это абсолютно новый расклад и основной итог 25 марта.

Огромное спасибо всем телеграм-каналам, которые приняли участие в распространении информации, тем самым повысив безопасность участников, а также тем, кто помогал просто гонять силовиков по нашим городам. И нашим улицам. Они сегодня были не на своей территории. А на нашей. Оккупанты.

Вообще ситуация для властей напоминает крушение «Титаника». Вода уже вовсю заполняет трюмы, однако на палубе еще играет музыка, дамы приглашают кавалеров, а на столах икра и шампанское. Как пелось в хите «Наутилуса»: «Но никто не хочет и думать о том, пока «Титаник» плывет». Товарищи ябатьки, задумайтесь: все ли из вас хотят затонуть вместе с этим неповоротливым кораблем лжи и обмана? Шлюпок и даже надувных жилетов на всех не хватит.

В общем, это был салют нашей первой победы весной 2021 года. Дальше – больше. До финиша и без остановок.

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