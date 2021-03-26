Ученые нашли окаменелости, которые могут произвести революцию в истории беспозвоночных на Земле 26.03.2021, 10:46

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фото: gettyimages

Сенсационное открытие совершили биологи из Германии.

Немецкие биологи пришли к выводу, что головоногие моллюски могли появится на земле раньше, чем считали ученые.

Об этом сообщает Science alert.

Данный класс, к которому относятся осьминоги, каракатицы и кальмары, мог жить на земле на 30 млн лет раньше, чем думали ранее. Это удалось установить благодаря исследованию окаменелостей. Их нашли на полуострове Авалон в Ньюфаундленде. Их возраст достигает 522 миллионов лет.

"Если бы они действительно были головоногими, нам пришлось бы датировать происхождение головоногих моллюсков ранним кембрийским периодом. Это будет означать, что головоногие моллюски возникли в самом начале эволюции многоклеточных организмов во время кембрийского взрыва", - сказала геолог Энн Хильденбранд из Гейдельбергского университета в Германии.

Самым ранним моллюском считался Plectronoceras cambria. Это маленькое морское существо с раковинами. Они жили примерно 490 миллионов лет назад.

Новые находки вида могут быть связаны. Но миллионы лет эволюции могли разделить их.

Как сообщал "Апостроф", эксперты изучили окаменелости михирунга - гигантской птицы в Австралии, которая жила 50 000 лет назад.

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