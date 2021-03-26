Коронавирус: BioNTech и Pfizer начали испытание вакцины на детях 5 26.03.2021, 10:55

фото: svensimon/picture alliance

По плану, препарат будет применяться для детей с начала 2022 года.

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях, сообщает "Немецкая волна".

"Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний", - заявил представтель компании Pfizer.

В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной группе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

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