Нацбанк включил станок? 4 26.03.2021, 11:36

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Ситуация в экономике критичная.

Telegram-каналу «Ник и Майк» сообщили об этом сразу несколько источников из самого Нацбанка.

Что ж, Каллаур долго боролся, но его силы небезграничны. Ситуация в экономике критичная. Сокращения в госсекторе уже набирают обороты. Забастовки (пока единичные) проходят уже не только на флагманах. Убыточных предприятий все больше. Даже «Гродно-Азот» отчитался о чистом убытке в 35 млн долларов. В 2019 году чистая прибыль была 39 млн, в 2018 – 76 млн. Это крутое пике.

А еще на носу посевная. Банки отказывают колхозам в кредитах впервые за долгое время. Губернаторы могут управлять снегом, но пока не нашли Золотую антилопу, которая могла бы производить деньги. И скатерть-самобранка тоже никак не отыскивается. Это тебе не с цифрами по ковиду мухлевать, да, Караник?

Для хунты, вероятно, следующий ориентир - 2,8 рубля за доллар. Но они так умеют планировать, что даже постановление Совмина о показателях развития экономики вышло с грифом ДСП. Это успех.

Напомним, в стране действует запрет на рост цен основных товаров. Поговаривают, что с апреля эту норму могут отменить, но, во-первых, настроение барина может поменяться в любой момент, а во-вторых, логика – это не про тех избранных гениев, которые остаются на тонущем «Титанике».

Что делать, вы знаете: снимать деньги и с карточек и покупать валюту. Кроме того, если вы или ваши родственники все еще храните вклады в белорусских банках и не забираете их, потому что они безотзывные – то наш совет: бросайте все и спасайте свои кровные. Особенно если это вклады в «Беларусьбанке», в «Белинвестбанке» или «Белагропромбанке». Да, проценты терять не хочется, но это лучше, чем ничего. Вот подробная инструкция, как это можно сделать.

Боларусы на протяжении последних 15 месяцев являются чистыми покупателями валюты. За это время в чулки и под подушки перекочевало 2,2 млрд долларов (в 2021 году – 329 млн). И это явно не предел. На земле нет более опытных людей, чем белорусы, в вопросах скоростной ориентации в условиях девальвации.

Поднажмем, братцы!

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