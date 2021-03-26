Медики назвали лучшие продукты для здоровья нервной системы 26.03.2021, 11:47

1,268

Очень важно употреблять достаточное количество витамина В12.

Суточная потребность в витамине В12 составляет 3 мкг в сутки. Медики рассказали, в каких продуктах содержится витамин В12, пишет cursorinfo.co.il.

Морепродукты

В 100 граммах моллюсков содержится 99 мкг витамина В12. Другие источники витамина — устрицы и мидии.

Говяжья печень

В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Другие источники витамина: ливерная колбаса, куриная печень, паштет фуа-гра.

Рыба

Хорошие источники витамина В12 — это такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель. В 100 граммах скумбрии — 19 мкг витамина В12.

Ракообразные

Это крабы, креветки, лангусты и омары. В 100 граммах крабового мяса — 11,5 мкг витамина В12.

Красное мясо

В 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.

Молоко

В 100 граммах нежирного молока содержится до 0,5 мкг витамина В12.

Йогурт

Йогурт — прекрасный источник не только кальция и пробиотиков, но и витамина В12.

Сыры

В 100 граммах моцареллы — примерно 0,5 мкг витамина В12.

Яйца

Витамин В12 содержится во многих видах яиц: куриных, гусиных, утиных, индюшиных и перепелиных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».